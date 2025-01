Milan, da Loftus-Cheek a Pavlovic: chi ha bisogno della cura Conceicao?

Arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dal Salisburgo , Strahinja Pavlovic è diventato il quarto difensore centrale nelle gerarchie. In Serie A , il serbo ha mostrato tutti i suoi limiti, però il Milan giocherà tante partite e Conceicao avrà bisogno della sua forza fisica. In finale di Supercoppa, Thiaw e Tomori non hanno fatto bella figura sui due gol dell'Inter. Quindi Pavlovic, in coppia con Matteo Gabbia , può dare una mano al Milan.

In attacco, invece, si dovrebbe parlare di 3 giocatori. Samuel Chukwueze, che adesso è alle prese con un infortunio. Noah Okafor, invece, è in sospeso tra campo e calciomercato. In caso di partenza dello svizzero, il problema si risolverebbe subito. Se restasse, però, sarebbe l'alternativa a Leao, ma potrebbero non esserci margini di miglioramento. Poi c'è Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma, che Fonseca ha schierato titolare nel Derby di settembre e poi rimesso in panchina. Il gol in finale di Supercoppa potrebbe cambiargli il destino. A Conceicao, che spesso gioca con le 2 punte, piacciono gli attaccanti fisici.