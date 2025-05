Milan, Conceicao: 'Il futuro? Conta solo vincere la Coppa Italia'

«Avremo di fronte un Bologna che sfrutterà ogni duello come se fosse l’ultimo - ha proseguito Conceição, allenatore del Milan dallo scorso 30 dicembre 2024 - . Non conta se l’abbiamo battuto 3-1 venerdì in campionato. E non conta come è andata tatticamente quella sfida. Ogni gara ha la sua storia e il risultato finale dipende dai dettagli di ogni secondo. Siamo pronti per diversi scenari anche perché sappiamo che il Bologna, a livello di uomini, sarà diverso rispetto a quello di 'San Siro'. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti e speriamo che i ragazzi diano una buona risposta sul campo».