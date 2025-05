Milan, Conceicao ha un piano verso la Coppa Italia: i dettagli

Con la Serie A che ha poco da dire per il Milan , scrive 'Il Corriere dello Sport', Sergio Conceicao ha un vantaggio: può studiare una tabella di marcia verso la finale di Coppa Italia del 14 maggio che permetta alla sua rosa di prendere più consapevolezza nei propri mezzi e magari fare riposare anche i titolari per farli arrivare al meglio per la sfida contro il Bologna . Prima della gara del 14 maggio, restano da disputare due partite di campionato: lunedì contro il Genoa, venerdì a San Siro proprio contro la squadra di Italiano.

Milan, Conceicao: idee chiare verso la Coppa Italia. Ecco la strategia

Conceicao, continua il quotidiano, dovrebbe gestire il tutto con cautela: contro il Genoa dovrebbe scendere il campo una squadra simile a quella che vedremo in Coppa Italia, mentre venerdì contro Italiano proporrà un turnover importante per due motivi: fare riposare i titolari e non svelare troppo le carte in vista della finale proprio contro il Bologna. Questo dovrebbe essere il piano di Conceicao.