Milan, Conceicao furioso con i giocatori: regole rigide e si lavora il doppio

Dopo aver battuto l' Inter 2-3 in finale di Supercoppa Italiana , il Milan di Sergio Conceicao ha pareggiato in casa il match di Serie A contro il Cagliari ( 1-1 ). I marcatori della partita di sabato sono stati Alvaro Morata e Nadir Zortea , che si è aggiudicato il premio Panini Player of the Match .

Come riportato dal Corriere dello Sport, Conceicao non ha preso bene questo pareggio, vista la ghiotta occasione di portare a casa 3 punti importanti. Il portoghese s'è fatto sentire nello spogliatoio, dove ha strigliato la sua squadra. La sua preoccupazione più grande, però, è che i giocatori non hanno seguito le sue indicazioni tattiche, in particolar modo nel primo tempo. Dopo la partita, il neo-tecnico del Diavolo ha dichiarato che quello è stato il primo tempo più brutto della sua storia da quando ha iniziato ad allenare. Questo deve essere un messaggio per i giocatori, che devono prendersi più responsabilità ed essere più cinici in area di rigore.