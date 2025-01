Milan, effetto Supercoppa svanito? Ecco cosa chiede Conceicao

Conceicao, arrivato a fine dicembre al posto di Fonseca, durante la sua presentazione ha dichiarato che ci sono molte cose che non vanno. Anche dopo la Supercoppa, l'allenatore portoghese ha messo in guardia la sua squadra e, dopo il pareggio di sabato sera, non ha esitato a mettere i giocatori spalle al muro, sia dopo il match che a Milanello durante gli allenamenti. L'ex allenatore del Porto ha imposto anche delle regole sulla condotta dei giocatori ed il suo obiettivo è quello di ricompattare il gruppo. A livello comportamentale, l'aria è cambiata, ma ora bisogna crescere sul campo.

Il calciomercato sarà fondamentale ed il tecnico portoghese ha iniziato a parlarne con la dirigenza. Un attaccante come Marcus Rashford sarebbe preziosissimo, visto che, tra le big, il Milan è la squadra con meno gol segnati (27). Morata, Pulisic e Reijnders hanno segnato 5 gol a testa, Leao è a quota 3 ed Abraham spreca troppe occasioni. Poi c'è Camarda, che è ancora giovane, ed il 18enne Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, che ha esordito in Serie C col Milan Futuro. Ai rossoneri serve urgentemente un bomber.

Conceicao sostiene che i problemi sono fisici e mentali. Col suo staff, il portoghese vuole migliorare velocemente la condizione atletica della squadra. In questo mese, che sarà decisivo per le sorti della stagione, il Milan affronterà in ordine: Como, Juventus, Girona, Parma e Dinamo Zagabria.

