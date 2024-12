"I capi dello spogliatoio hanno rigettato Fonseca" — Come, ad esempio, il 'cooling break' da separati in casa di Theo Hernández e Rafael Leão in Lazio-Milan o il 'balletto' dei rigori in Fiorentina-Milan. "Erano sintomatici dell’umore interno alla squadra - ha proseguito Capello -. Alla fine dei conti, il tecnico non è riuscito a correggere cosa non andava. E dall’esterno mi pare chiaro che i capi dello spogliatoio non fossero al suo fianco nella gestione e nelle scelte. Anzi, penso proprio che l’abbiano rigettato".

"Ho notato sempre un certo distacco tra Fonseca e Ibrahimovic" — Per Capello, poi, c'è sempre stato un certo distacco tra Fonseca e Zlatan Ibrahimović. "D’altronde, ricordo quando ancora prima del debutto contro il Torino lo svedese si presentò in conferenza stampa dichiarando che «l’allenatore fa l’allenatore, la società fa il resto e il mercato chiude quando lo dico io». Come a rimarcare la non centralità del tecnico nella programmazione della rosa. Ecco, non mi sembra la giusta base per iniziare una buona stagione insieme".

"Conceicao sempre bene contro le italiane in Champions League" — "Oggi, dunque, ha insistito Capello, "Fonseca oggi paga per tutti, lasciando la panchina al "duro e pragmatico" Conceicao. Un tecnico che, all'ex allenatore dei rossoneri, "è piaciuto soprattutto quando ha affrontato le squadre italiane in Champions League, nonostante praticamente ogni anno gli vendessero qualcuno".

"Una mano a Conceicao potrebbe arrivare dal mercato di gennaio" — "Il cambio in panchina toglie alibi agli stessi giocatori - ha scritto poi Capello sull'arrivo di Conceicao al Milan -: i tifosi ne hanno abbastanza e la società con questa mossa dice ai calciatori che d’ora in poi non saranno più accettati atteggiamenti sbagliati. In questo, Conceiçao parte con un vantaggio rispetto a Fonseca. Un’altra mano potrebbe arrivare dal mercato di gennaio, anche se io sono sempre del parere che comprare tanto per comprare serva a poco. Cosa può fare il Milan? Se oggi dovessi pensare a un acquisto, andrei su di un esterno d’attacco in grado di garantirmi a destra la stessa pericolosità che ho a sinistra, anche se Conceiçao forse potrebbe riportare Christian Pulisic all’ala". LEGGI ANCHE: Milan, presentato Conceicao: le sue parole in conferenza stampa >>>