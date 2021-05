Milan, come cambierebbe il mercato con o senza Champions League

Il Milan stasera può qualificarsi alla prossima Champions League. Ecco come cambierebbe il mercato con o senza la partecipazione al torneo

Daniele Triolo

Stasera si giocherà Atalanta-Milan al 'Gewiss Stadium' e il mercato estivo del club rossonero potrà cambiare in base all'esito della partita di Bergamo. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Nel caso in cui il Milan si qualificasse in Champions League, infatti, la società potrà condurre una sessione di mercato di ottimo livello. Un Milan in Champions, per esempio, troverebbe meno difficoltà a trattenere Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, alle prese con la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza.

Il mercato del Milan diventerebbe più intrigante: si riscatterebbe Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro e si potrebbe acquistare un vice Ibra molto forte, quale, per esempio, Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Senza la qualificazione in Champions League, invece, il mercato rossonero ne uscirebbe un po' ridimensionato.

In attacco, per esempio, si potrebbe dare spazio a uno come Olivier Giroud (in scadenza di contratto con il Chelsea) o Gianluca Scamacca. L'unica certezza, invece, sembra essere la conferma di Stefano Pioli: sia in caso di quarto sia in caso di quinto posto, il tecnico emiliano sarà confermato alla guida del Milan anche nella stagione 2021-2022. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming >>>