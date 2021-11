Milan, le combinazioni per qualificarsi agli ottavi di Champions League

Stasera Atlético Madrid-Milan: i rossoneri coltivano ancora speranze di approdare alla fase ad eliminazione diretta della Champions League

Nel frattempo, però, dovrà sperare che il Porto abbia perso a Liverpool e che, nell'ultima giornata del Gruppo B, i 'Dragões' di Sérgio Conceição non vadano oltre il pari contro lo stesso Atlético tra le mura amiche. Discorso analogo, poi, se il Milan vorrà avere l'opportunità di disputare il playoff per la retrocessione in Europa League come terza squadra del girone.

Anche in questo caso, infatti, non si scappa: servono tre punti a Madrid e poi si potranno fare i calcoli. Qualora, infatti, stasera il Diavolo non centrasse un successo, sarebbe quasi certamente fuori da ogni possibile, ipotetico, scenario europeo. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>