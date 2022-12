Milan, Colombo e l’esempio Ibra. La classe di Adli, la voglia di Ziyech

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi pubblicati nella mattina di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Ieri, infatti, a Milanello è tornata in campo la squadra di Stefano Pioli mentre, ai 'rumors' di calciomercato - immancabili in questo periodo, con la Serie A ferma per via dei Mondiali - si aggiungono le dichiarazioni sui rossoneri, tra presente e futuro. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.