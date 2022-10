Milan, contro il Chelsea il capitano sarà Ismael Bennacer | News

Questa sera, in occasione di Chelsea-Milan, gara valida per la 3^ giornata della Champions, la fascia da capitano andrà al braccio di Bennacer

Enrico Ianuario

Notte di Champions per il Milan che staserà affronterà il Chelsea a Stamford Bridge. La gara sarà valida per la 3^ giornata del Girone E della competizione europea, e i rossoneri si presentano all'appuntamento di certo non al top viste le numerose assenze. Non saranno delle partita giocatori importanti quali Maignan, Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Saelemaekers e Messias. Stefano Pioli, dunque, dovrà rimodellare al meglio la sua squadra per poter tentare di strappare un risultato positivo contro i 'blues'.

Intanto è stato designato il capitano di questa sera. Come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', viste le assenze di Calabria, Theo Hernandez e Kjaer, la fascia andrà sul braccio di Ismael Bennacer. Diversamente da quanto accaduto pochi giorni fa ad Empoli, con Tonali che è stato il capitano per gli ultimi venti minuti, sarà l'algerino a capitanare la squadra. Ne ha parlato anche ieri Pioli in conferenza: "Ci sono diversi tipi di leader, Ismael è un leader tecnico ed è un leader per l’esempio che dà: si allena e partecipa al cento per cento ogni giorno. Sicuramente è uno dei leader di questa squadra".

Leader sì, ma con un futuro ancora tutto da definire. Bennacer, infatti, è in scadenza di contratto nel 2024 e non ha ancora rinnovato con il Milan. Le sue prestazioni, inoltre, hanno attirato l'attenzione di importanti club come il Manchester City e il Liverpool. Inoltre, nell'attuale accordo che lo lega al Milan è presente anche una clausola da 50 milioni. Alta, ma nemmeno troppo per i due club appena citati. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.