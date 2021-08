Milan, che inizio per Giroud. L’attaccante “chiama” Deschamps

Tuttosport esalta Olivier Giroud, attaccante del Milan che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con la maglia rossonera

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud, calciatore del Milan. Il francese, alla prima a San Siro, ha segnato una doppietta molto importante che ha permesso alla squadra di Pioli di vincere contro il Cagliari. Giroud, indirettamente, ha mandato anche un sms al ct Didier Deschamps, che non l'ha convocato per le gare di qualificazioni ai Mondiali 2022.