Milan, verso la Champions: contro il Tottenham serve il “vecchio” Diavolo

Ora c'è la Champions League. Martedì allo stadio San Siro, arriva il Tottenham per l'andata contro il Milan

Il Milan vince per 1-0 contro il Torino e riparte dopo un mese senza vittorie. I rossoneri non vincevano dalla trasferta contro la Salernitana. Ora c'è la Champions League. Martedì a San Siro, arriva il Tottenham per l'andata contro il Milan. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.