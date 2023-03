Milan, ma quale Champions: i rossoneri hanno un passo da retrocessione

Il 2023 del Milan è disastroso: la media punti dei rossoneri è calata drasticamente, con il Diavolo che ha un passo da zona retrocessione

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza la stagione in corso del Milan. I rossoneri sono reduci da tre partite di campionato senza vittoria, conquistando appena un punto contro la Salernitana in caso. Ciò conferma come il 2023 del Diavolo sia altamente insufficiente e la differenza con la prima parte di stagione è notevole. Prima della sosta per il Mondiale il Milan aveva una media di 2.2 punti a gara, oggi invece di 1.25. Un tracollo spaventoso, con i rossoneri che sembrano adesso una squadra che lottano per non retrocedere in Serie B. E la differenza sta anche nei punti di distacco con il Napoli: a novembre i rossoneri erano distanti 8 lunghezze, oggi 23. Un abisso.

Sono tanti i punti persi lasciati per strada contro avversari più che abbordabili per il Diavolo. Bastava non perdere con chi si è perso e vincere con chi non si è vinto per portare a casa undici punti che avrebbero consolidato il Milan tra le prime quattro della classifica. Invece oggi Pioli e compagnia devono ringraziare la Lazio che proprio ieri ha sconfitto la Roma che continua a rimanere sotto di un punto. La squadra ha problemi di fondo e questo è evidente, in più si aggiunge il fatto che il mercato non abbia dato benefici.

Inoltre, nelle ultime tre partite la difesa è tornata a commettere errori banali, il centrocampo non ha saputo tenere il passo delle avversarie e l’attacco ha ribadito i consueti limiti. Un reparto che soffre l'incapacità di incidere di Leao, ancora una volta insufficiente sabato sera. Durante questa sosta Pioli potrebbe rivedere il sistema di gioco, in cui il portoghese non è a suo agio come seconda punta. Ma l’assetto tattico, pur importante, non sembra in questo momento l’aspetto essenziale. Prendere un gol dopo dieci minuti e un altro poco prima dell’intervallo subito dopo aver faticosamente pareggiato è segnale che qualcosa non va nell’atteggiamento. L'allenatore del Milan dovrà lavorare soprattutto nella testa della squadra. Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.

