Milan, oggi la lista per la Champions League: torna Ibrahimovic?

Milan, in Champions torna Ibra?

Entro la mezzanotte, si legge, il Milan ufficializzerà la nuova lista Champions per la fase ad eliminazione diretta del torneo. L’elenco comprenderà i giocatori che potranno essere a disposizione di Pioli dal doppio match degli ottavi di finale contro il Tottenham. Possono essere iscritti un massimo di tre nuovi giocatori. In lista dovrebbe comparire anche Zlatan Ibrahimovic. Mike Maignan può invece essere inserito in ogni momento solo ed esclusivamente al posto di Tatarusanu senza entrare nel conto dei tre cambi. Per il Milan, le due partite contro gli Spurs, saranno fondamentali. Calciomercato Milan – Occasione a zero? Ecco una mano in difesa