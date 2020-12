Milan-Celtic, Pioli: “Questa squadra arriverà lontano” / News

Milan-Celtic, la soddisfazione di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo più di due settimane lontano dalla squadra, Stefano Pioli si è goduto una vittoria con il brivido del suo Milan, inizialmente in svantaggio di due gol. Il tecnico rossonero vede il bicchiere mezzo pieno vista la grande reazione tra primo e secondo tempo. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita riportate da ‘TuttoSport’: “Abbiamo commesso errori che hanno condizionato la gara. E’ un insegnamento per la squadra che deve continuare a crederci, abbiamo vinto ancora una volta con grande qualità e cuore. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano. Siamo una squadra giovane e sotto di due gol e senza Kjaer siamo riusciti a rimontare. Siamo stati squadra“. Il Milan può arrivare in Champions League? La risposta di Zlatan Ibrahimovic >>>