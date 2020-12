Milan-Celtic, la moviola: Hauge in gioco sul gol di Brahim Diaz / News

Milan-Celtic, nessun problema per Bengoechea

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Celtic, terminata 4-2 in favore dei rossoneri, è filata liscia per l’arbitro Bengoechea. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ non c’è nessuna punizione su Rade Krunic in occasione dello 0-1 degli scozzesi. Il centrocampista rossonero subisce un blocco regolare da parte di Edouard. Regolare anche il secondo gol degli uomini di Neil Lennon: Diogo Dalot tiene in gioco Edouard che supera Gianluigi Donnarumma con un cucchiaio. Sacrosanti i cartellini gialli a Christie, Rogic e Brown. Bravissimo l’assistente nel giudicare regolare la posizione di Jens Petter Hauge sul gol di Brahim Diaz. Il Milan può arrivare in Champions League? La riposta di Zlatan Ibrahimovic >>>