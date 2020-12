Milan-Celtic 4-2, qualificazione col brivido: ma che reazione / News

Milan-Celtic 4-2, rossoneri ai sedicesimi di Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha fatto un’analisi del match del Milan contro il Celtic. Europa League conquistata col brivido iniziale per i ragazzi di Stefano Pioli, subito sotto di due gol nel primo quarto d’ora. Una lezione da assimilare, perché essere primi in Serie A non basta per vincere le partite europee. Un blackout iniziale cancellato da una strepitosa rimonta: due gol per tempo per portare a casa una vittoria fondamentale. Hakan Calhanoglu, con una grande punizione, ha dato la scossa alla squadra, facendo l’Ibra della situazione e assumendosi le responsabilità.

Dopo la specialità della casa del turco, ecco il gol di Samu Castillejo, che sfrutta una palla rimasta in area per convertirla in oro e agguantare il momentaneo pareggio. Il tutto grazie ad un’azione partita ancora da Calhanoglu, un ‘centroquartista’ a tutto campo, un 10 punto a spendersi in entrambe le fasi di gioco. Primo tempo in archivio e inizio di secondo tempo con un cambio inevitabile: fuori un frastornato Rade Krunic, dentro Sandro Tonali. Il classe 2000 sta ritrovando la condizione e si sta inserendo al meglio nei meccanismi del Milan. Ma il protagonista del secondo tempo è senza dubbio Jens Petter Hauge.

Il norvegese ha messo lo zampino definitivo ad una rimonta quasi annunciata, ma non affatto scontata. Prima con un gol magistrale in cui ha scartato mezza difesa del Celtic prima di infilare la palla all’angolino lontano, poi con un assist a Brahim Diaz. Dolce scavetto dello spagnolo che, dal canto suo, dimostra ancora una volta lampi di alta scuola. Non tutto rose e fiori dunque, con un Gianluigi Donnarumma strepitoso in diverse occasioni. Il portiere rossonero ha tenuto a galla i suoi, evitando una figuraccia non ammissibile. Due facce della stessa medaglia, ma quello che conta è il risultato con qualificazione annessa. Alessio Romagnoli ha festeggiato le 200 presenze con il Milan: ecco l’intervista >>>