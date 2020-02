Milan, c’è solo Ibrahimovic: lo svedese continua a fare la differenza

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il derby ha evidenziato la totale dipendenza del Milan da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dimostrato di essere il faro, l’uomo a cui fare affidamento a ogni situazione. I primi 45 minuti dell’attaccante e del Milan sono stati straordinari: certo, Ibra era il giocatore più temuto da Conte, ma è stata tutta la squadra rossonera a mettere sotto quella nerazzurra, grazie anche alla strategia studiata da Pioli.

Nella ripresa, però, le cose sono cambiate. Dopo il gol di Brozovic, infatti, il Milan si è scoperto spaesato e fragile. Ibrahimovic non è stato più supportato dal resto della squadra, che ha perso certezze e punti di riferimento. Risultato? Ancora una volta è stato perso un derby, che porta alla luce un’incontestabile verità: il Milan non è più abituato a certi palcoscenici, anche quando la strategia preparata è quella giusta. Troppi elementi di questa rosa hanno dimostrato di non essere in grado di affrontare match di alto livello per tutti i novanta minuti.

Nel prossimo mercato, dunque, si dovranno prendere giocatori soprattutto forti di testa. In tanti si stanno “nascondendo” dietro le spalle larghe di Ibrahimovic, ma lo svedese non può farcela da solo: nel momento in cui Zlatan cala, il Milan va in frantumi. Ricordiamo inoltre che Ibrahimovic ha un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo: l’eventuale proroga verrà decisa a fine stagione, ma il club rossonero gli potrà offrire massimo la vetrina dell’Europa League. Basterà? Intanto un grande allenatore torna a parlare di Milan, continua a leggere >>>

