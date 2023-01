Milan, nuovo ingresso nel CdA: alla scoperta di Randy Levine

Un nuovo membro è pronto a fare il proprio ingresso all'interno del CdA del Milan . Si tratterebbe di Randy Levine , proprietario dei New York Yankees dal 2000 e che porterà la propria esperienza all'interno dell'ambiente rossonero. Si aggiungerà ai già presenti Paolo Scaroni , Gerry Cardinale , Alec Scheiner , Niraj Shah , Isaac Halyard , Gordon Singer , Giorgio Furlani e Stefano Cocirio .

Milan, Levine pronto ad entrare nel CdA

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Milan e Yankees sono ormai legati da diversi mesi, con il merchandising dei rossoneri in vendita allo Yankee Stadium. Ma già nel comunicato che ufficializzava passaggio di consegne da Elliott a RedBird si era fatto accenno a questa collaborazione. Levine è divenuto presidente degli Yankees dopo aver lasciato il ruolo di vicesindaco di New York durante il mandato di Giuliani e ha portato la squadra di baseball a diventare una delle più importanti del panorama mondiale. Milan, ufficiale: Randy Levine entra nel Cda rossonero.