Milan, carica Elliott: impegno del fondo anche senza Champions

Il fondo Elliott, proprietario del Milan dal 2018, non lascerà i rossoneri in balia delle onde se non dovesse arrivare la Champions League

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha ricordato come a 'San Siro', per Milan-Cagliari, ci fosse anche Gordon Singer. Il figlio di Paul, amministratore del fondo Elliott, proprietario del Milan, si è fermato a Milano anche ieri. Difficile conoscere i suoi spostamenti, essendo Gordon Singer una persona riservatissima.

Quel che è certo, però, secondo la 'rosea', è che il fondo Elliott non lascerà il Milan "in balia delle onde" anche nel caso in cui la squadra di Stefano Pioli non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Chiaramente, qualora il Diavolo tornasse in Champions, la campagna acquisti (e rinnovi) prenderebbe tutta un'altra piega.

Ma ci sono dei punti fermi. Come la vicinanza della proprietà al club. I Singer si sono ritrovati in mano il Milan per una serie di eventi imprevedibili, ma si sono appassionati ai rossoneri. Pertanto, Elliott non mollerà il Milan. Almeno finché la società non sarà in grado di camminare da sola e su gambe forti.

Elliott, per il Milan, aveva programmato una risalita più lenta, ma la stagione del Milan di Pioli ha autorizzato pensieri positivi. In caso, dunque, arrivasse la Champions al termine della trasferta di domenica prossima a Bergamo, gli scenari per il Diavolo potrebbero essere anche migliori di quelli attuali. Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>