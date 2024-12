Milan, Cardinale resta: prima lo stadio e poi la cessione? Il punto

Cardinale almeno fino al 2028: prima lo stadio del Milan. E la cessione...

Un’operazione che, come scrive 'Il Corriere della Sera', soddisfa tutte le parti: Elliott resta dentro un investimento che considera conveniente, Cardinale si concede più tempo. Nonostante le proteste e la contestazione dei tifosi rossoneri, al momento non c'è alcun cambio di proprietà all'orizzonte. Come scrive il quotidiano un fondo di investimento per sua natura deve far fruttare al massimo capitali di altri, potrà valutare, quando conveniente, una vendita futura. Il tutto, si legge, non prima della costruzione di un nuovo stadio di proprietà. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca vince ma manca tutto. Così non si va dà nessuna parte