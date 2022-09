Milan, le due sfide di Cardinale: stadio nuovo e rinnovi di contratto

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan con il fondo RedBird, ha intenzione di fare le cose in grande per il club. Ma senza spese folli

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del nuovo Milan di Gerry Cardinale, che ieri mattina è stato in visita a Milanello per complimentarsi con staff dirigenziale, tecnico e squadra per il successo (3-2) ottenuto nel derby contro l'Inter. Una partita vibrante che il nuovo azionista di maggioranza del club rossonero ha vissuto sugli spalti di 'San Siro'.

RedBird e Cardinale, insomma, hanno iniziato come meglio non si poteva. Subito dopo la vittoria l'imprenditore statunitense è rimasto in silenzio, lasciando il palcoscenico ai protagonisti, ovvero allenatori e calciatori. Una strategia comunicativa, questa, ben precisa e che Cardinale ha sempre avuto anche nei suoi precedenti incarichi. Poco mediatico, molto presente.

Milan, Cardinale si proietta verso un futuro roseo

Una vicinanza concreta, ha scritto il 'CorSera', non di facciata, quella del nuovo proprietario del Milan con l'universo rossonero. Ieri a Milanello si è presentato con gli esponenti della proprietà uscente, Gordon Singer, capo della filiale londinese del fondo Elliott, e Giorgio Furlani, portfolio manager della realtà della famiglia Singer e membro del Consiglio d'Amministrazione rossonero.

Rivolgendosi ai giocatori, ha detto loro di aver visto ciò che vede nei grandi campioni come LeBron James e Dwayne Johnson e nelle grandi squadre di livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys. Ovvero un atteggiamento vincente, qualcosa che viene dal cuore e che va oltre: un qualcosa che spinge a vincere più delle altre contendenti.

RedBird, con Cardinale, porterà avanti per il Milan la linea aziendale di Elliott. Ovvero, cercherà di ottenere i massimi risultati sportivi all'insegna, però, della sostenibilità finanziaria. Per il 'Corriere della Sera', di fatto, Cardinale adesso avrà davanti due sfide importanti e decisive: il nuovo stadio di proprietà e i rinnovi di contratto.

Sull'impianto, Cardinale fu molto chiaro la prima volta che venne a Milano dicendo: «Il Milan merita uno stadio di livello mondiale». Sui contratti, beh, non si potrà non partire da quello di Rafael Leao, mattatore del derby con due gol e un assist contro l'Inter. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>