Milan, Cardinale ha in Scheiner l’uomo di fiducia che lo guida nel calcio

Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha in Scheiner l'uomo di fiducia, una guida che lo introduce dentro il calcio europeo.

Da ieri è ufficiale che il Milan presto passerà a RedBird, fondo statunitense fondato e di proprietà di Gerry Cardinale, uomo simbolo e più importante. A occuparsi degli investimenti nel mondo sportivo, però, è Alec Scheiner, suo braccio destro e uomo di fiducia. Laureato in legge a pieni voti alla Georgetown University, ha una storia di tutto rispetto. Ha iniziato la carriera partendo dall'ufficio legale dei Dallas Cowboys per poi diventare in poco tempo un punto di riferimento della franchigia texana NFL. Scheiner, secondo la Gazzetta, potrebbe presto entrare nel consiglio d'amministrazione del Milan dopo che il passaggio di proprietà sarà completo. Ha iniziato a far parlare di sé in NFL per i successi legati alla costruzione del nuovo stadio dei Dallas Cowboys, con un progetto all'avanguardia da 1,3 miliardi di dollari. Poi l'hanno replicato diverse franchigie di NFL. È stato ultimato grazie a fondi pubblici e privati, con Scheiner che ha curato anche i non semplici rapporti con le amministrazioni locali.