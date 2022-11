Milan, Cardinale: “Mi sento impegnato come custode del club”

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è intervenuto a Sydney in un evento di fund raising e ha parlato al quotidiano 'The Australian'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato cosa ci faceva Gerry Cardinale, proprietario del Milan, a Sydney (Australia). Come si ricorderà, infatti, qualche giorno fa, si era trovato fuori dal suo hotel un Suv - non suo - con lo Scudetto e la scritta 'Campioni d'Italia'.

Cardinale ha partecipato alla conferenza ‘Sohn Hearts & Minds Investment Leaders’, evento di fund raising sulla ricerca medica e, successivamente, ha parlato al quotidiano 'The Australian'. La 'rosea' ha riportato alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

Milan, le dichiarazioni di Cardinale a 'The Australian' — Il managing partner del fondo RedBird, che ha rilevato il Milan da Elliott, ha detto di considerare lo sport «un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore».

RedBird ha investito in realtà sportive non necessariamente in difficoltà - ha sottolineato ancora Cardinale - e che hanno resistito alla pandemia da CoVid,«se si eccettua la monetizzazione dell'evento dal vivo».

Parlando, poi, più specificatamente del calcio, Cardinale lo ha definito, con la sua fanbase, una «partnership tra pubblico e privato», perché i club hanno spesso una storia ultracentenaria e sono integrati nelle loro comunità.

Ed in questo senso, parlando della recente acquisizione del Milan, ha concluso dicendosi di sentirsi «impegnato come custode, oltre che come proprietario a tutti gli effetti». Gli scatti di Gattuso e il tradimento di Giampaolo: quello che non sapete su Suso >>>