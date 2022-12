Milan, futuro da predestinato per Camarda: finora oltre 500 gol

Francesco Camarda, classe 2008, è la speranza del Milan per gli anni a venire. Brucia le tappe, è già stato promosso in Primavera

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Francesco Camarda, classe 2008, speranza del Milan per gli anni futuri. Il ragazzo, centravanti di ruolo, sembra infatti nato per segnare. Sin da quando era un bimbo, sfidando i coetanei nelle partite sette contro sette, ha iniziato a infilare la porta avversaria e non si è fermato più.

Milan, Camarda segna a raffica da quando gioca — Finora siamo già oltre i 500 gol realizzati. Nel giugno 2022, con un suo gol di testa, ha consegnato il titolo nazionale nelle mani del Milan Under 15. Il club rossonero, passato il primo momento di notorietà, ha protetto tantissimo Camarda. Si tratta, in fin dei conti, di un talento cristallino che va lasciato crescere in pace, con i suoi tempi, senza etichette troppo pesanti addosso.

Nel giro di qualche mese, però, Camarda è tornato a far parlare di sé. Aggregato, infatti, al Milan Primavera per un allenamento congiunto contro la Solbiatese, ha disputato la partitella finale con i compagni della squadra di Ignazio Abate, le cui classi di età sono 2003, 2004 e 2005.

Promosso in Primavera, gioca da fenomeno con i più grandi — Il Milan Primavera ha vinto 4-2 e Camarda, molto sotto età rispetto agli altri, ha fatto due gol. I tifosi del Diavolo gridano al predestinato e sognano di vederlo presto protagonista a 'San Siro'. Il club continua a proteggerlo, cercando di non mettergli pressione, fino a quando non sarà arrivato il momento giusto per lui.

Sui social, però, lo seguono già in tanti. Lui sogna di diventare l'erede di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović, anche se il suo idolo è Ricardo Kaká. Nelle sue foto su 'Instagram' ne compare anche una con Sandro Tonali, simbolo di milanismo dell'epoca recente. Sarebbe bello se Camarda, un giorno, potesse giocare titolare al fianco del numero 8 nel Milan che verrà.