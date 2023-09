Milan, calendario Champions League: si parte subito contro Tonali

Il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato sorteggiato in un girone di ferro e non solo: a Milano torneranno volti conosciuti. I rossoneri partiranno subito contro Sandro Tonali con il Newcastle a San Siro. Nella seconda giornata il Bourussia Dortmund che non ha iniziato al massimo il campionato. L’altro grande ex, Gigio Donnarumma, rivedrà il Meazza con il Psg nel quarto turno. Per quanto riguarda le altre italiane Inter e Napoli, che un anno fa debuttarono contro Bayern e Liverpool, evitano invece l’altra big del girone, anche se i viaggi nella penisola iberica contro Real Sociedad (i nerazzurri) e Braga (i campioni d’Italia) non vanno sottovalutati. Per la Lazio invece c’è subito lo scontro diretto in casa con l'Atletico di Madrid. LEGGI ANCHE: Le parole di Reijnders sul Milan e sull'impatto coi rossoneri