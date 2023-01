Milan, una stagione da “zero titoli”: il problema nel calciomercato

Per il Milan , si legge, dopo aver clamorosamente fallito i primi due obiettivi stagionali si profila all'orrizzonte una stagione da “zero titoli”. Pensare oggi in una rimonta sul Napoli rasenta l’utopia e il discorso può tranquillamente essere trasposto alla Champions. Non esattamente un bel biglietto da visita per il primo anno da proprietario di Gerry Cardinale . Il presidente, assente a Riad ha messo la firma su un calciomercato estivo con saldo negativo da 36 milioni .

Come giocatore simbolo, si legge, il Milan di Cardinale ha scelto Charles De Ketelaere il belga non ha dato nulla fino ad ora. Stessa cosa per il suo connazionale Origi: il belga ha confermato pure in Italia di essere tutt’altro che un bomber. Per aspettare Renato Sanches , è poi sfumata l’opportunità di prendere Enzo Fernandez e alla fine il Milan ha ripiegato su Aster Vranckx che ha giocato titolare solo in Coppa Italia con il Torino. In più sono arrivati Malick Thiaw e Sergiño Dest. Calciomercato Milan, clamoroso: che intreccio con l'Inter! >>>