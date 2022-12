Milan, Pioli sorride per il recupero di Calabria e Saelemaekers

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come Davide Calabria e Alexis Saelemaekers tornino, finalmente, a disposizione del tecnico rossonero, Stefano Pioli, per questa seconda parte di stagione. Il capitano e il belga, rispettivamente titolari del ruolo di esterno destro di difesa e di centrocampo, si erano infortunati, come si ricorderà, nella stessa partita: Empoli-Milan 1-3 dello scorso 1° ottobre.