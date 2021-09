Milan, Calabria può diventare un punto fermo anche della Nazionale

Continua l'ascesa di Davide Calabria, terzino del Milan, che può diventare un punto fermo anche della Nazionale Italiana

Continua l'ascesa di Davide Calabria. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla crescita del terzino. Diventato un punto fermo del Milan, ora Davide può esserlo anche nella Nazionale di Roberto Mancini. Sulla fascia destra, infatti, in questo momento ci sono Florenzi - che non è più giovanissimo - e Di Lorenzo (che ha 28 anni). Per questo motivo Calabria deve spingere ancora di più e dimostrare di poter essere titolare anche in azzurro.