Finalmente il ritorno di Calabria: dietro ora è quasi il Milan tipo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Davide Calabria , terzino destro e capitano del Milan di Stefano Pioli che questo pomeriggio, in occasione dell'amichevole PSV-Milan ad Eindhoven , metterà nelle gambe i primi minuti di gioco dall'infortunio rimediato lo scorso ottobre sul campo dell' Empoli .

Per sette partite di Serie A e quattro di Champions League , oltre alle due amichevoli di lusso a Dubai contro Arsenal e Liverpool , Pioli ha dovuto fare a meno di questi automatismi. Ora, con il ritorno di Calabria, il Milan li ritroverà. Rientro importante, in una fascia destra che, nel corso dei mesi, aveva già perso Alessandro Florenzi e, a turno, aveva visto infortunarsi anche Sergiño Dest, Alexis Saelemaekers e Junior Messias .

L'uomo copertina in casa Milan, però, è Calabria. Leader all'interno dello spogliatoio rossonero, unisce il gruppo degli italiani e non solo. Ragazzo d'oro, umile che, però, ha ben chiari gli obiettivi stagionali. In primis, quello di vincere il secondo Scudetto consecutivo, quello della seconda stella per il Diavolo. Quando rientreranno, poi, Theo Hernández (a breve) e Mike Maignan (si spera il prima possibile), i rossoneri riavranno la loro difesa tipo.