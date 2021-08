Milan-Cagliari, San Siro tutto esaurito: grande risposta dei tifosi

In occasione di Milan-Cagliari, match valido per la 2^ giornata di Serie A, lo stadio San Siro registrerà il tutto esaurito. I dettagli

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette il punto sulla grande risposta dei tifosi del Milan in occasione di Milan-Cagliari, match valido per la 2^ giornata di Serie A. Nella sua prima a San Siro l'Inter ha potuto fare affidamento su 27 mila tifosi gli spalti, questa sera, invece, i tifosi rossoneri saranno quasi 10 mila in più. Per quanto possibile, vale a dire per la metà della capienza, San Siro registrerà il tutto esaurito. Ieri sera il Milan aveva staccato 32 mila biglietti. La vendita proseguirà anche nella giornata di oggi: quasi scontato dunque affermare che tutti i posti si riempiranno. Una grande risposta da parte del pubblico del Milan, che non vede l'ora di tornare presto alla normalità.