Milan-Cagliari, la moviola della Gazzetta: da annullare il gol di Tonali

La moviola di Milan-Cagliari 4-1, partita della 2^ giornata della Serie A 2021-2022. Discreta la prova dell'arbitro Serra

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha analizzato la moviola di Milan-Cagliari 4-1, partita diretta dall'arbitro Marco Serra di Torino, vinta grazie alle reti di Tonali, Rafael Leao e la doppietta di Giroud. Prestazione discreta dell'arbitro, che prende 6 in pagella. Sufficienza anche per gli assistenti Di Vuolo e Zingarelli

Andando nello specifico secondo la rosea il gol di Tonali doveva essere annullato. ll motivo è che Alexis Saelemaekers disturba il giocatore del Cagliari in barriera.. Non per la spinta, ma per la posizione del giocatore del Milan: su una punizione gli attaccanti devono stare almeno a un metro di distanza dalla barriera.

Il VAR in ogni caso non poteva intervenire in quanto non può effettuare rilevazioni sulle distanze. L'errore dunque è di Serra, ma per il resto il direttore di gara arbitra bene. Non c'è il rigore su Pavoletti ed è bravo a vedere il fallo di mano di Strootman che porta al rigore trasformato da Giroud.