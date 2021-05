Milan-Cagliari 0-0, Sconcerti: “Champions, ora la Juve è la favorita”

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha commentato Milan-Cagliari 0-0 di ieri sera a 'San Siro' sulle colonne del 'Corriere della Sera'

Daniele Triolo

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha analizzato Milan-Cagliari 0-0, gara della 37^ giornata di Serie A, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

"La brutta sera del Milan si aggiunge alla brutta sera di Gianpaolo Calvarese a Torino e insieme lasciano aperto il quarto posto di Champions League. Stupisce nell’arbitraggio di Calvarese soprattutto l’ultimo rigore, molto astuto, ma chiaro, nel senso che non esisteva. Non a mio avviso almeno. Ed è un errore da vecchi campionati, quando non c’era il V.A.R., quando la legittimità al sospetto veniva dalla costanza con cui l’errore finiva sempre a favore dei medesimi. Detto questo la Juve ha sofferto e vinto mentre il Milan non ha giocato".

Ancora Sconcerti su Milan-Cagliari: "Dispiace vedere un progetto di squadra fermarsi con queste frequenze, quasi interrompersi, perché il Milan ha fatto tanto in stagione, ma sta pagando la sua incompiutezza. Non si può arrivare alla partita decisiva contro un avversario salvo e non tirare in porta, uscire anzi con Gigio Donnarumma migliore in campo. La Juve non è mai diventata una squadra, ma il Milan non ha mai imparato a far quadrare la squadra che ha costruito. Ha perso 25 punti a 'San Siro'. Questo alla fine rilegittima la candidatura della Juve nonostante il suo mezzo disastro. Non c’era ieri un avversario più adatto del Cagliari in festa, ma non c’è stata nemmeno partita. Questo porta adesso a definire con più realismo qualche limite".

Sconcerti ha quindi commentato: "Hakan Çalhanoğlu è un possibile grande giocatore ma non incide mai abbastanza. Ha fermato improvvisamente la sua crescita. Brahim Díaz stavolta non è arrivato in partita. Rafael Leão è sempre una splendida tentazione irrisolta, difficile decida una partita. Di resistente è rimasto solo Ante Rebić. Così adesso il Milan si trova a dover vincere a Bergamo e a discutere con colori diversi l’intero cammino. È un risultato quasi irrispettoso per i danni che può portare".

Quindi, la chiosa: "Il vecchio calcio sapeva in queste occasioni quando tirare indietro il piede con eleganza, ti dava quello che aspettavi e si aspettava che tu lo ricordassi. Veder passare così inutilmente il Milan in partita mi è sembrato un peccato sproporzionato alla colpa. Comunque questo è. Ora è la Juve la nuova favorita". Intanto, dalla Spagna: "Offerta Milan per un calciatore del Barcellona" >>>