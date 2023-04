Milan, Brahim Diaz super protagonista: i rossoneri vogliono acquistarlo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Brahim Diaz , calciatore che sta diventando sempre più decisivo nel Milan . Dopo aver deciso gli ottavi di finale contro il Tottenham con un gol nella partita d'andata, ieri sera è stato determinante in occasione della rete di Ismael Bennacer . E sulla sua strada c'è stato ancora una volta il Napoli , squadra a cui aveva fatto male pochi giorni fa e che ha colpito nuovamente a 'San Siro'. Brahim Diaz ha giocato un'ottima partita, tanto da essere stato premiato dalla UEFA come MVP del match.

La volontà del Milan sarebbe quella di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a Casa Milan tra il club e l’intermediario della trattativa, Edoardo Crnjar. I rossoneri vorrebbero strappare l'accordo per una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro in quanto può contare anche sul giocatore che spesso ha sottolineato di trovarsi bene a Milano. Inoltre tornando a Madrid non avrebbe grande spazio, in quanto Asensio sarebbe ad un passo dal rinnovo.