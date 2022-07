Milan, entusiasmo rossonero: è boom di abbonamenti a San Siro

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, delle 40mila tessere messe a disposizione dal club ne sono infatti rimaste solamente un migliaio. Dopo meno di due mesi dall'apertura delle vendite, gli abbonamenti per la stagione 2022/23 sono quindi praticamente sold out. I restanti posti a sedere saranno occupati di volta in volta da coloro che acquisteranno i biglietti durante la fase di vendita libera.