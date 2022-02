Milan, i senatori pronti a chiedere il bonus Scudetto a Gazidis

I senatori del Milan (Zlatan Ibrahimović, Alessio Romagnoli, Davide Calabria) presto si confronteranno con il CEO per stabilire il tutto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan perché il Diavolo, anche alla luce di come si sono messe le cose nell'ultimo weekend di Serie A, crede alla vittoria dello Scudetto. L'obiettivo, classifica alla mano, è ampiamente alla portata del Diavolo e presto diventerà un piacevolissimo argomento di discussione anche fuori dallo spogliatoio di Milanello.

Infatti, per la 'rosea', presto i senatori del Milan, nella fattispecie Zlatan Ibrahimović, Alessio Romagnoli e Davide Calabria, andranno a parlare con la società per stabilire un premio per la vittoria del titolo. Non esiste ancora un incontro vero e proprio, in agenda: magari, però, potrebbe arrivare dopo la trasferta di Napoli.

Sicuramente non si andrà troppo in là con il tempo: certe cose, infatti, vanno definite in anticipo per prassi. E i bonus di squadra, in un club che lotta per determinati traguardi come il Milan, appartengono a questa categoria. Questo è il segnale di una squadra matura, che ha preso coscienza dei propri mezzi e che vuole giocarsela alla pari con le altre fino in fondo.

L'obiettivo del Milan è quello di provare a restare davanti a Inter e Napoli fino a maggio. Per questo motivo Ibra, Romagnoli e Calabria vogliono avere presto un colloquio con Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, per definire il bonus di squadra.

Che, ha ricordato la 'rosea', un tempo a Milanello si divideva con tutto il gruppo squadra, dai magazzinieri ai fisioterapisti. "Sarebbe bello se questa consuetudine venisse confermata anche in caso di festa a maggio", l'auspicio del quotidiano sportivo nazionale. Intanto, però, serve che il Milan vinca questo Scudetto, un titolo che manca al Diavolo dal 2011.

L'eventuale tricolore, nei contratti dei giocatori del Milan, è già presente sotto forma di bonus individuale. Il bonus Scudetto che, invece, i senatori vogliono chiedere a Gazidis è un extra collettivo, destinato a tutta la squadra. Pensare in grande, in fin dei conti, aiuta a diventare grandi. Ed a vincere. Offerta Milan per un bomber della Liga! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI