Milan-Bologna 2-0, Sconcerti: “De Ketelaere, alto livello” | Serie A News

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha commentato Milan-Bologna 2-0 di ieri sera a 'San Siro' sulle 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Questo è quanto ha scritto Sconcerti: "Charles De Ketelaere si dimostra giocatore di alto livello, qualcosa che manca a tutti gli avversari. Avrà difficoltà nelle partite di lotta, ma gioca a calcio benissimo. E completa la qualità del Milan. La differenza è Rafael Leão, quando è concentrato è senza rivali in Italia".