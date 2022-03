Milan-Bologna, Mihajlovic pronto a giocare lo scherzetto ai rossoneri

Non sarà presente a San Siro lunedì sera per Milan-Bologna, ma Sinisa Mihajlovic cercherà in tutti i modi di farsi sentire dalla sua squadra

Matteo Mosconi

Nonostante la sua assenza in panchina lunedì sera, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si farà sentire da remoto coi propri giocatori, nel tentativo di mettere il bastone fra le ruote al Milan di Stefano Pioli.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna si affiderà ad una rete di comunicazioni degna delle più grandi aziende. Il tecnico serbo da remoto, Baldi in tribuna che riceverà le sue indicazioni e il due De Leo-Tanjga in panchina a metterle in atto.

Mancheranno però alcuni elementi fondamentali per il gioco dell'ex allenatore rossoneri: non ci sarà infatti Lorenzo De Silvestri, che si è fermato e ne avrà per 3-4 settimane, mentre è in dubbio la presenza di Roberto Soriano.

Molto probabile dunque il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-4-3, con un tridente puro composto da Musa Barrow e RiccardoOrsolini ai lati dell'austriaco Marko Arnautovic. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

