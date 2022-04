Milan-Bologna, Giroud sempre presente: servono ancora i suoi gol

Olivier Giroud partirà titolare stasera in Milan-Bologna a 'San Siro'. Serviranno i suoi gol per sistemare la differenza reti con il Napoli

Daniele Triolo

Questa sera, a 'San Siro', si disputerà Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A e sarà ancora Olivier Giroud a guidare l'attacco rossonero contro la compagine rossoblu. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. La lunga indisponibilità di Zlatan Ibrahimović (stasera comunque presente in panchina) ha portato Giroud a giocare spesso da titolare in questa stagione: è partito dal 1' come mai gli era successo, per esempio, nella sua esperienza con la maglia del Chelsea.

In Milan-Bologna delle ore 20:45 Giroud, di fatto, giocherà la sua nona gara consecutiva da titolare con il Diavolo. Una serie cominciata all'indomani di Milan-Juventus 0-0 del 23 gennaio scorso, quando si infortunò Ibra, e che ha portato il centravanti transalpino, classe 1986, a siglare gol pesanti per la classifica dei rossoneri di Stefano Pioli. Come, ad esempio, la doppietta nel derby di ritorno contro l'Inter o la rete del successo di 'corto muso' sul campo del Napoli.

Toccherà ancora a Giroud, quindi, in Milan-Bologna di stasera, la missione di scardinare la retroguardia ospite. In una partita che potrebbe rivelare più insidie di quante ce ne siano sulla carta. D'altronde, è risaputo, il Milan soffre quando una 'piccola' viene a giocare a 'San Siro'. I gol del numero 9 francese, ad ogni modo, serviranno alla prima squadra di Milano come il pane da qui a fine stagione. Per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, certo, ma anche per la differenza reti.

Vincendo a Bergamo, infatti, il Napoli ha agganciato momentaneamente il Milan al primo posto in classifica. E, come sappiamo, in caso di arrivo a pari punti, a fine stagione, lo Scudetto verrebbe assegnato prima per i punti negli scontri diretti. Che tra Milan e Napoli sono pari (1-0 e 0-1). Poi proprio per la differenza reti. Una variante che, al momento, vede gli azzurri di Luciano Spalletti messi meglio dei rossoneri di Pioli (+6). Giroud, pensaci tu. Ibra si ritira? Il Milan prenota il sostituto! Le ultime news di mercato >>>

