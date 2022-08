Milan-Bologna 2-0, la moviola: “Su Sansone era rigore” | Serie A News

La moviola di Milan-Bologna 2-0, gara del 3° turno della Serie A 2022-2023: regolare il gol di Olivier Giroud. C'era penalty per gli ospiti

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha analizzato la moviola di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Voto 5,5, quindi insufficiente, per l'arbitro del match, Gianluca Manganiello della sezione A.I.A. di Pinerolo (TO).

Questo perché, secondo la 'rosea', ha gestito i falli sostanzialmente bene, non 'vigilando', però, nella maniera giusta su due sanzioni (ammonizioni non date). E quando Pierre Kalulu, difensore del Milan, impatta in maniera fallosa su Nicola Sansone, attaccante del Bologna, al 73'.

Milan-Bologna 2-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

Il rossoblu scarica prima il pallone, è vero, ma il milanista, in maniera piuttosto evidente, va in intervento sull'uomo, evidentemente in ritardo. Un'entrata, quella di Kalulu, che lascia più di un dubbio e che, secondo la dinamica dell'azione, è punibile con un calcio di rigore in favore della squadra di Siniša Mihajlović.

Al V.A.R. l'arbitro Luca Banti lascia la valutazione al campo, ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe potuto intervenire per chiarire la situazione. In precedenza, si può evincere dalla moviola di Milan-Bologna 2-0, il rossonero Sandro Tonali poteva essere ammonito per un pestone rifilato a Jerdy Schouten.

Così come era da punire con un cartellino giallo un fallo di Nico Domínguez ad inizio ripresa. Giuste, invece, le ammonizioni per Schouten e Davide Calabria, capitano del Milan. Manca, però, un giallo a Rafael Leão, il quale, dopo aver subito un fallo da Adama Soumaoro (contatto non fischiato), da terra applaude il direttore di gara.

Un gesto che, da regolamento, andrebbe sanzionato. I gol del Milan, infine, sono entrambi regolari. Sull'1-0 di Leão non c'è fallo di Charles De Ketelaere in partenza dell'azione; sul 2-0, invece, Olivier Giroud è tenuto in gioco da due difensori felsinei. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>