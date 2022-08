Milan-Bologna 2-0: “Nessun problema per Pioli” | Serie A News

Il Milan liquida 2-0 il Bologna a 'San Siro': in gol Rafael Leão ed Olivier Giroud. Il belga Charles De Ketelaere non segna ma si fa notare

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-0 per il Diavolo a 'San Siro'. Un Milan lanciato dai suoi ragazzi d'oro. Charles De Ketelaere, classe 2001, alla sua prima da titolare in rossonero, ha servito a Rafael Leão, classe 1999, la palla del vantaggio rossonero. Nella ripresa, poi, è stato lo stesso Leão a fare altrettanto con Olivier Giroud per il raddoppio del francese in acrobazia.

Milan-Bologna 2-0, tutto facile per il Diavolo

Con questi tre punti il Milan di Stefano Pioli si riporta in vetta alla classifica del campionato, a quota 7 punti, insieme a Lazio, Torino e Roma. Soltanto il Napoli, impegnato stasera in casa della Fiorentina, potrebbe guardare tutti dall'alto in basso in caso di vittoria. De Ketelaere ha superato l'esame, secondo il 'CorSera', muovendosi bene sul fronte d'attacco, abbinando talento e convinzione. Leão aveva bisogno di un gol per accendersi dopo un inizio di stagione in cui era sembrato svogliato. O forse distratto dalle voci di mercato sul Chelsea.

Ovvio, ai rossoneri servirà un esame più probante di Milan-Bologna per far capire a che punto è la squadra Campione d'Italia in carica. Martedì si giocherà in casa del Sassuolo, poi sabato pomeriggio, a 'San Siro', sarà già tempo di derby. E quale esame meglio di questo? De Ketelaere e Leão, di fatto, hanno acceso un Diavolo troppo compassato nei primi 20' di gioco. La rete dell'1-0 ha 'stappato' la partita, con il Milan che, sospinto dai 70mila spettatori di 'San Siro', si è sciolto piano piano.

Il portiere polacco Łukasz Skorupski ha salvato il Bologna per tre volte nella seconda fase del primo tempo. Prima su Pierre Kalulu, poi su Junior Messias, infine su Leão. I rossoblu di Siniša Mihajlović sono stati troppo passivi. Nessuno degli attaccanti ospiti ha creato problemi a Mike Maignan. Quando è giunto il gol del raddoppio di Giroud al 58', di fatto, la partita è finita. Un unico episodio dubbio, il contatto tra Kalulu e Nicola Sansone, in area di rigore del Milan, molto a rischio penalty. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>