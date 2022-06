Milan, Blue Skye attacca Elliott: “Operato con malizia e inganno”

Nuovo attacco di Blue Skye verso il fondo Elliott nel merito dell'operazione di cessione delle quote di maggioranza del Milan

Nuovo attacco di Blue Skye verso il fondo Elliott per quanto riguarda la cessione del Milan. Come riportato ieri da Bloomberg, c'è stata una vera e propria minaccia di azione legale in Lussemburgo nel tentativo di dimostrare certe irregolarità relative alla cessione del Milan dal fondo della famiglia Singer al fondo gestito da Gerry Cardinale: "Si è operato con malizia e inganno, rilasciando informazioni riservate senza approvazione e senza una corretta procedura di offerta".