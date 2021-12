Milan, bisogna ritrovare le certezze: Bennacer, Theo e Brahim su tutti

L'analisi di Tuttosport riguardo al calo di rendimento del Milan: Stefano Pioli dovrà ritrovare al top della condizione alcuni calciatori

Il centrocampista algerino non ha avuto un 2021 semplice. L'ex Empoli più volte è stato costretto a fermarsi ai box soprattutto durante il primo trimestre dell'anno solare in corso. In questo modo Bennacer non ha potuto giocare con continuità, tanto che adesso lo stesso Pioli non lo ritiene più un titolare inamovibile come lo era, ad esempio, durante il 2020. Questa sua posizione da 'seconda linea' ha sicuramente fatto il bene di Sandro Tonali, il quale adesso sta crescendo in maniera sempre più evidente.