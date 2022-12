Milan, la spinta di San Siro: caccia ai biglietti per le prossime gare

Il Milan potrà contare sul pubblico di San Siro anche per la seconda parte di stagione. Sold out con la Roma. Per la gara contro gli Spurs ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione biglietti per le prossime partite del Milan a San Siro. Nonostante, infatti, il campionato sia fermo da un po', la passione dei tifosi rossoneri non si è di certo placata o attenuata così semplicemente.

Lo stadio di San Siro, infatti, è pronto per riempirsi sin da subito. L'impianto è vicino al sold out per Milan-Roma del prossimo 8 gennaio 2023, la prima sfida casalinga alla ripresa del torneo di Serie A. Ma il pubblico rossonero sta offrendo una risposta confortante anche in vista delle altre competizioni.

Milan a San Siro sempre con il grande pubblico — Per Milan-Torino, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma l'11 gennaio 2023, a San Siro dovrebbero vedersi tante persone. La vendita dei biglietti, infatti, sta procedendo benissimo: stadio bollente, nonostante la sfida infrasettimanale e il grande freddo previsto, con 60mila tagliandi già staccati.

C'è ovviamente grande attesa anche per Milan-Tottenham, il 14 febbraio 2023. Nelle prime 24 ore di vendita biglietti, lo scorso 16 dicembre, venduti subito 20mila biglietti. E la corsa dei tifosi del Diavolo ad un posto a San Siro per la notte di San Valentino procede alla grande. Si prevede, per l'occasione, un altro sold out.

Successo anche per l'iniziativa 'Premium Club 1899' — La 'rosea', poi, ha sottolineato come stia godendo di un bel successo anche l'esperienza 'Premium Club 1899', che ha permesso ai singoli tifosi di acquistare pacchetti storicamente destinati alle aziende. Una possibilità che fa registrare grande interesse anche dall’estero, specialmente dal pubblico inglese.

Anche 'Casa Milan' si è rivelata sempre più punto di riferimento per gli appassionati rossoneri, a partire dal Museo Mondo Milan. È questo il motivo per cui le porte sono rimaste aperte anche durante il periodo di fermo del campionato e nei giorni di festa. Sono stati registrati, in totale, oltre 43mila visitatori dall'inizio della stagione 2022-2023.