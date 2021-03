Milan, Bennacer giocherà solo una partita con l’Algeria | News

Bennacer giocherà solo una gara con la Nazionale algerina: questo è l'accordo preso tra il Milan e la selezione campione d'Africa in carica

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Ismael Bennacer giocherà solamente una partita con l'Algeria. Questa decisione è stata presa in comune accordo tra il Milan e i campioni d'Africa in carica, considerato che l'algerino è ritornato a disposizione di Pioli solamente questa domenica. I rossoneri hanno dovuto fare a meno dell'ex Empoli per una buona parte di stagione che dopo aver giocato le prime otto partite di Serie A, è stato ai box per tanto tempo. Il numero quattro inizialmente aveva accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le gare contro la Fiorentina e la Sampdoria. Rientrato contro il Parma, proprio contro i gialloblù è iniziato il calvario che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi cinquanta giorni a causa di una lesione al bicipite femorale.

Lo staff di Pioli, dunque, ha concordato con la Nazionale algerina che Bennacer dovrà giocare solamente una gara delle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa. Con l'Algeria prima nel girone, distante cinque punti dal Zimbabwe secondo in classifica, i campioni d'Africa in carica possono fare a meno del centrocampista del Milan per una partita. In questo modo si preserverà l'ex Empoli per provare ad averlo al 100% per le restanti dieci partite del campionato. Pioli sa bene che Tonali e Meité, nonostante si siano messi sempre a disposizione, non sono all'altezza dell'algerino. Insieme a Kessié, il Milan ha una delle migliori coppie di centrocampo della Serie A. Lo sa bene l'allenatore rossonero, lo sanno anche i giocatori. Adesso c'è bisogno anche di Ismael per conquistare un posto in Champions e, perché no, tentare di vincere lo scudetto fin quando ci sarà la matematica a dare speranza al popolo milanista.