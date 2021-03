Milan, Bennacer e Mandzukic: obiettivo Manchester United / News

Milan, l’obiettivo di Bennacer e Mandzukic

Niente Napoli per Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. I due giocatori, infortunati da diverse settimane, non recupereranno in vista dell’importante match Champions contro la squadra dell’ex Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, entrambi hanno un obiettivo concreto in mente e si chiama Manchester United. Probabile, dunque, la loro presenza in occasione del ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri