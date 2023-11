Milan, ieri lavoro soft per Bennacer con i compagni: tornerà presto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli , si è soffermato su Ismaël Bennacer . Il centrocampista algerino, classe 1997 , è infatti fuori dallo scorso mese di maggio dopo l'operazione subita in artroscopia alla cartilagine del ginocchio destro . Ma, adesso, finalmente, inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel.

Milan, riecco Bennacer!

Ieri mattina, infatti, l'ex Empoli ha svolto la primissima parte di allenamento in gruppo con i compagni di squadra. Un lavoro soft, per carità, il torello iniziale. Ma si tratta già di un importante primo passo verso il suo rientro - definitivo - in allenamento agli ordini di Pioli anziché essere alle prese con tabelle di marcia individuali per il recupero.