Milan-Benevento: Ibrahimovic, Rebic e Leao insieme? L’ipotesi / News

Attenzione all'ipotesi rilanciata dalla 'Gazzetta dello Sport' per Milan-Benevento. Possibile rivoluzione in attacco per Stefano Pioli

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' annuncia una possibile rivoluzione del Milan in attacco in vista del match contro il Benevento. Innanzitutto Samu Castillejo potrebbe prendere il posto di un Alexis Saelemaekers che Stefano Pioli ha ripetutamente richiamato all'Olimpico. Il belga sembra non offrire l'intervista di un tempo, quindi lo spagnolo di candida ad una maglia da titolare. Attenzione però alla grande svolta che potrebbe vedere l'utilizzo di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao, tutti insieme contemporaneamente dal primo minuto. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan