Milan, Bartesaghi al salto di qualità: Pioli pensa di promuoverlo

Pioli rimane affascinato da Bartesaghi, un giovane della Primavera del Milan: ecco in che caso potrebbe salire in prima squadra stabilmente

Molte delle squadre italiane di Serie A puntano sempre di più sulla qualità della Primavera. Le future generazioni rossonere devono crescere giocando insieme già da piccoli in modo che si accresca ulteriormente il loro "milanismo" ed il loro senso di appartenenza in una grande squadra. Inoltre in questo modo si adattano i ragazzi sin da subito a misurarsi con le altri grandi cantere abituandosi anche agli allenamenti e alle tattiche utilizzate qui da noi. Uno dei giocatori del Milan Primavera che è piaciuto molto a Pioli è stato Davide Bartesaghi.