Franco Baresi è il primo eroe della Hall of Fame del Milan

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in un anno ricco di celebrazioni per il 125° anniversario della sua fondazione, il Milan ha annunciato il lancio della sua Hall of Fame (presented by Emirates), un’iniziativa che onora i grandi protagonisti della sua storia. Il primo ad essere accolto in questo prestigioso club è Franco Baresi, una vera leggenda rossonera, simbolo di dedizione e passione per i colori rossoneri.